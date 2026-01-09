البرهان يوجه رسالة طمأنينة للشعب السوداني.. ماذا قال؟

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن النصر والقضاء على المتمردين داخل السودان أصبح قريب جدا.

ووجه البرهان خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، رسالة طمأنينة للشعب السوداني، قائلا: "أقول للشعب السوداني إن النصر والقضاء على المتمردين قريب جدا".

وفي وقت سابق، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن السودان انزلق إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية خلال هذا القرن بعد ألف يوم من القتال.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، في بيان اليوم الجمعة، أنه وقع نحو 200 هجوم على مرافق صحية بالسودان منذ أبريل 2023 أدت لمقتل 1900 وإصابة 490.

ودعا مدير منظمة الصحة العالمية، جميع أطراف النزاع للعمل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام للشعب السوداني.