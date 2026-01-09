إعلان

البرهان يوجه رسالة طمأنينة للشعب السوداني.. ماذا قال؟

كتب-عبدالله محمود:

07:46 م 09/01/2026

الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن النصر والقضاء على المتمردين داخل السودان أصبح قريب جدا.

ووجه البرهان خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، رسالة طمأنينة للشعب السوداني، قائلا: "أقول للشعب السوداني إن النصر والقضاء على المتمردين قريب جدا".

وفي وقت سابق، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن السودان انزلق إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية خلال هذا القرن بعد ألف يوم من القتال.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، في بيان اليوم الجمعة، أنه وقع نحو 200 هجوم على مرافق صحية بالسودان منذ أبريل 2023 أدت لمقتل 1900 وإصابة 490.

ودعا مدير منظمة الصحة العالمية، جميع أطراف النزاع للعمل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام للشعب السوداني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس السيادة السوداني السودان عبدالفتاح البرهان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

رياض محرز: النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا هى الأخيرة لي مع الجزائر
رياضة عربية وعالمية

رياض محرز: النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا هى الأخيرة لي مع الجزائر
بعد أيام من رحيل والده.. أحمد عبدالحميد يعلن وفاة ابنته: ملاك عند ربنا
زووم

بعد أيام من رحيل والده.. أحمد عبدالحميد يعلن وفاة ابنته: ملاك عند ربنا
​4 آبار استكشافية ناجحة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل بترول يومياً
اقتصاد

​4 آبار استكشافية ناجحة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل بترول يومياً
توضيح عاجل بشأن استلام وحدات "سكن لكل المصريين" بحدائق أكتوبر
أخبار مصر

توضيح عاجل بشأن استلام وحدات "سكن لكل المصريين" بحدائق أكتوبر
بعد حكم الإعدام.. مؤلف "يعلم ربنا": أنا بخير وليس لي علاقة بجريمة القتل
زووم

بعد حكم الإعدام.. مؤلف "يعلم ربنا": أنا بخير وليس لي علاقة بجريمة القتل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان