الحكومة السورية تطالب من قسد الخروج من حلب وإنهاء الحالة العسكرية

وكالات

قالت الحكومة السورية، أن الحل في حلب لا يكون عبر الخطاب الإعلامي أو تبادل الاتهامات بل عبر الاحتكام إلى مؤسسات الدولة.

وأكدت الحكومة السورية، في بيان الخميس، أن ما تشهده حلب من فوضى وتصعيد ميداني نتيجة مباشرة لنقض تنظيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اتفاق 1 أبريل.

وأوضحت الحكومة السورية، أن دور الدولة حاليا يتركز على تأمين محيط مدينة حلب وإبعاد مصادر النيران عنها وحماية المدنيين.

وطالبت الحكومة السورية، القوات الميليشياوية بالخراج من حيي الشيخ مقصود والأشرفية وإنهاء هذه الحالة العسكرية.

وأشارت الحكومة السورية، إلى أن الاستقرار لا يتحقق بوجود السلاح خارج إطار الدولة ، مؤكدة أن الطريق الوحيد للحل هو عودة سلطة القانون.