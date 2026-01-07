أمريكا تعلن بدء التسويق للنفط الفنزويلي

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، بدء التسويق للنفط الفنزويلي عالميا لصالح فنزويلا والولايات المتحدة وحلفائها.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، في بيان اليوم الأربعاء، إن عائدات بيع النفط الفنزويلي ستحول إلى حسابات خاضعة لسيطرة الولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية، أن عائدات النفط الفنزويلي ستنفق لمصلحة الشعبين الأمريكي والفنزويلي.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الانخراط الأمريكي في فنزويلا لن يكلف واشنطن شيئا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن السلطات الفنزويلية طلبت الاستفادة من عائدات بيع النفط من ناقلة احتجزناها اليوم.