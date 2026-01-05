إعلان

الاتحاد الأوروبي: أحداث فنزويلا فرصة للانتقال الديمقراطي في البلاد

كتب : مصراوي

06:46 م 05/01/2026

نيكولاس مادورو

وكالات

تجنبت المفوضية الأوروبية إجراء تقييم صريح للعملية العسكرية الأمريكية الأخيرة للقبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، ووصفت تلك الأحداث بأنها "فرصة" للانتقال الديمقراطي في البلاد.

وقالت متحدثة باسم المفوضية اليوم في بروكسل أن "هذه الأحداث تمثل فرصة للانتقال الديمقراطي في فنزويلا، وتخلق فرصة لانتقال يقوده شعب فنزويلا".

وأضافت أن مادورو، الذي اقتيد إلى نيويورك خلال عملية عسكرية أمريكية فجر يوم السبت الماضي، لم يكن يحظى بشرعية زعيم دولة منتخب ديمقراطيا.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت العملية الأمريكية تمثل غزوا، أو تدخلا، أو عملا عدائيا، أو انقلابا عسكريا تقوده جهات خارجية من وجهة نظر المفوضية، امتنعت المتحدثة عن التعليق، وقالت: "إننا لم نتحدث في الحقيقة بشأن وصف ما حدث".

وشنت الولايات المتحدة غارات جوية على أهداف في فنزويلا في ساعة مبكرة صباح يوم السبت الماضي، وألقت القبض على مادورو واقتادته مع زوجته خارج البلاد. ومن المقرر أن يمثل أمام القضاء في نيويورك بتهم تتعلق بالمخدرات.

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو الاتحاد الأوروبي

