إعلان

القضاء الإيراني يتوعد المحتجين مع دخول التظاهرات أسبوعها الثاني

كتب : مصراوي

06:36 م 05/01/2026

الاحتجاجات في إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طهران (د ب أ)

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الاثنين، عن حملة قمع ضد المتظاهرين الذين خرجوا في عدة مدن خلال الأسبوع الماضي للمطالبة بالتغيير في البلاد.

ونقلت منصة ميزان القضائية عن رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، قوله: "على مثيري الشغب أن يعلموا أنه رغم إبداء الليونة في المراحل السابقة، فلن تكون هناك تنازلات بعد الآن".

وأشار إيجئي إلى عبارات التضامن مع المتظاهرين من قبل الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، واصفا إياهما بـ "الأعداء الرئيسيين لشعبنا".

وكان النظام الإيراني قد أظهر، عقب اندلاع الاحتجاجات الأسبوع الماضي، رغبة في الانخراط مع المتظاهرين، حيث وعد الرئيس المعتدل مسعود بزشكيان بإجراء إصلاحات، إلا أن تلك الوعود فشلت في تهدئة الاضطرابات؛ إذ يرفض العديد من المتظاهرين الشباب النظام الإيراني برمته.

وأفادت التقارير أن محسني إيجئي أصدر تعليماته للمدعي العام وممثلي الإدعاء بالتحرك بحزم ضد أعمال الشغب وضد أولئك الذين يقدمون المعدات والموارد لمثيري الشغب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القضاء الإيراني المتظاهرين الإيرانيين احتجاجات إيران

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
قبل إعلان ممثلة انفصالها عن محمد عبدالمنصف. 20 صورة جمعت لقاء الخميسي بزوجها
زووم

قبل إعلان ممثلة انفصالها عن محمد عبدالمنصف. 20 صورة جمعت لقاء الخميسي بزوجها
للمقبلين على الشراء.. أسعار ومواصفات أرخص سيارة أوروبية بمصر في 2026
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. أسعار ومواصفات أرخص سيارة أوروبية بمصر في 2026
شراكة استراتيجية في الطاقة.. ماذا تستفيد مصر وقطر من اتفاقهما؟
اقتصاد

شراكة استراتيجية في الطاقة.. ماذا تستفيد مصر وقطر من اتفاقهما؟
بينها هرم مصري مدفون.. أغرب 10 أشياء رصدها "جوجل إيرث" حول العالم "صور"
أخبار و تقارير

بينها هرم مصري مدفون.. أغرب 10 أشياء رصدها "جوجل إيرث" حول العالم "صور"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025