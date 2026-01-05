محاميان أمريكيان يدافعان عن مادورو وزوجته أمام محكمة في نيويورك

يمثل الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، أمام محكمة فدرالية في مدينة نيويورك، حيث يتولى المحامي الأمريكي باري بولاك الدفاع عنه في القضايا المنظورة أمام المحكمة.

وفي السياق ذاته، أبلغ مارك دونيلي، وهو محامٍ من مدينة هيوستن ومدعي عام سابق في وزارة العدل الأمريكية، المحكمة بتوليه مهمة الدفاع عن زوجة مادورو، سيليا فلوريس.

ووفقًا لسيرته الذاتية المنشورة على موقع مكتب المحاماة، فإن دونيلي يتحدث اللغة الإسبانية.

وكانت السلطات الأمريكية نقلت، صباح اليوم الاثنين، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس عبر طائرة مروحية من مقر احتجازهما إلى مقر المحكمة الفدرالية في نيويورك، تمهيدًا للمثول أمامها.