بعد اعتقاله.. سويسرا تجمد أصول الرئيس الفنزويلي مادورو

كتب : مصراوي

06:32 م 05/01/2026

لحظة نقل الرئيس الفنزويلي وزوجته إلى محكمة نيويورك

وكالات

أعلنت سويسرا تجميد أي أصول موجودة لديها خاصة بالرئيس الفنزويلي الذي اعتقلته القوات الخاصة الأمريكية نيكولاس مادورو.

وقال بيان صادر عن الحكومة السويسرية اليوم الاثنين إن هذا الإجراء يستهدف منع نقل أي أصول مملوكة لمادورو من سويسرا، كما يشمل القرار تجميد أصول أقارب مادورو لكنه لا يشمل أعضاء حكومة تسيير الأعمال الحالية في فنزويلا.

ولم تكشف وزارة الخارجية السويسرية النقاب عما إذا كان مادورو أو أقاربهم لديهم أصول في سويسرا ولا قيمة هذه الأصول إن وجدت.

وقالت الحكومة السويسرية إنه في حال كشفت الإجراءات القانونية أن أصول مادورو وأقاربه ذات مصدر غير مشروع، فإنها تعتزم استخدامها لصالح الشعب الفنزويلي.

شنت الولايات المتحدة هجوما على أهداف في فنزويلا فجر السبت الماضي، وألقت القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس، واقتادتهما إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يمثلا أمام المحكمة بتهم تشمل التآمر لارتكاب أعمال إرهابية مرتبطة بالمخدرات والتآمر لتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

اعتقال مادورو تجميد أصول مادورو رئيس فنزويلا سويسرا فنزويلا نيكولاس مادورو

