نتنياهو: نقف مع الشعب الإيراني في صراعه من أجل العدل والحرية

كتب : محمد جعفر

06:05 م 05/01/2026

بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية ديسمبر الماضي كان السادس منذ توليه منصبه، مؤكدًا أن الجانبين يعملان على تعزيز التعاون بينهما "كما لم يكن من قبل".

وأضاف نتنياهو، في تصريحات له أثناء جلسة للكنيست، أن الرئيس ترامب أكد التزامه بتفكيك سلاح حركة حماس ونزع السلاح من قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه بحث مع ترامب مطولًا مسألة إعادة آخر جثمان لأسير إسرائيلي من غزة، ومؤكدًا التزام حكومته بإعادة الأسير والعمل على ذلك في الوقت الراهن.

وأشار نتنياهو إلى وجود توافق مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية حول قضايا كبيرة، رغم وجود اختلاف في وجهات النظر بشأن بعض الملفات، معلنًا دعم حكومته لقرار الرئيس الأمريكي والعملية التي شنتها الولايات المتحدة في فنزويلا.

وفيما يتعلق بإيران، شدد نتنياهو على أن موقفه وموقف ترمب "واضح ومشترك"، مؤكدًا عدم السماح لإيران بتجديد برنامجها النووي أو ترميم صناعة الصواريخ الباليستية، وعدم السماح لها بتخصيب اليورانيوم، وأضاف أن المظاهرات في إيران تشهد اتساعًا، وأن إسرائيل تقف مع الشعب الإيراني في "صراعه من أجل العدل والحرية"، معتبرًا أن المرحلة الحالية قد تكون وقتًا مصيريًا يقرر فيه الشعب الإيراني مصيره بنفسه، محذرًا من أن أي هجوم تتعرض له إسرائيل من جانب إيران ستكون له تداعيات "خطيرة للغاية".

وأكد أن حكومته اتخذت قرارًا "مهمًا وكبيرًا" لمهاجمة إيران لإزالة تهديدات تشمل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية، مشيرًا إلى أن إسرائيل اتخذت خلال الحرب قرارات مصيرية في مواجهة ضغوط داخلية وخارجية.

