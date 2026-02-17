وكالات

أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، بوقوع حادث إطلاق نار في ملعب هوكي بولاية رود آيلاند، خلال مباراة هوكي للشباب يوم الاثنين.

وبحسب الوكالة، فإن السلطات الأمريكية أكدت أن الحادث أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينهم المشتبه به، فيما يرقد 3 آخرون في المستشفى في حالة حرجة.

وقالت رئيسة شرطة باوتكيت، تينا غونكالفيس،:"يبدو أن هذا كان حادثًا مُستهدفًا، وربما يكون نزاعًا عائليًا دون الكشف عن أي تفاصيل عن المشتبه به".

ووفقًا لـ"أسوشيتد برس"، وقع إطلاق النار في ساحة دينيس إم لينش، على بعد عدة أميال من مدينة بروفيدنس، حيث تجمعت عائلات خارج الملعب، باكية ولاعبو هوكي المدارس الثانوية وهم يرتدون زيهم الرسمي ويتعانقون قبل مغادرتهم.