الصين تتوعد بمعاقبة مسؤولين فاسدين بسبب إساءة استخدام أموال الجيش



(د ب أ)

تعهدت صحيفة الجيش الرسمية الصينية بمعاقبة مسؤولين فاسدين أساؤوا استخدام أموال الجيش، بعد أيام من تحقيق رفيع المستوى في كبار جنرالات البلاد الذي هز مؤسسة الدفاع في بكين.

وقال مركز بحثي تابع لجامعة الدفاع الوطنية أمس الجمعة، في صحيفة جيش التحرير الشعبي "اضربوا بقوة على الفساد الذي يقوض بناء قدرة قتالية وحققوا بشكل واسع واقضوا على "الفئران السمينة" التي تختلس أموال الجيش"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويجب إيلاء أولوية للقضايا التي " تتداخل فيها المسائل السياسية والتجارية"، بحسب المقال الذي دعا إلى الانضباط في الصناعات الرئيسية ومجالات التداخل بين الجيش والحكومة المحلية.

وتعد خطوة الرئيس شي جين بينج للتحقيق مع أكبر جنرالاته وحليفه يوما ما، جانج يوشيا، أكثر تطور مذهلا في أكبر حملة تطهير بالجيش الصيني خلال نحو نصف قرن.

كما استهدف التحقيق الذي تم الإعلان عنه اليوم السبت الماضي، رئيس هيئة الأركان المشتركة ليو تشنلي، مما يثير تساؤلات جديدة بشأن جاهزية قوة الدفاع.

ولم تقدم الصين سببا رسميا للتحقيقات قائلة إن هناك اشتباها في أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا "انتهاكات خطيرة لقواعد الانضباط والقانون".

ومنذ تولي "شي" السلطة أواخر عام 2012، صعّد الرئيس الصيني شي جين بينج من الحملات ضد الفساد ، حيث عاقبت أجهزة الحزب الشيوعي ما يقرب من مليون مسؤول وعضو خلال عام 2025 وحده، بسبب تهم تتعلق بالفساد والحصول على رشاوي مستغلين مناصبهم.