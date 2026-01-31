أ ب

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، إطلاق سراح الصحفي دون ليمون يوم الجمعة، بعد أن تم اعتقاله ووجهت إليه اتهامات اتحادية تتعلق بانتهاك الحقوق المدنية بسبب تغطيته لاحتجاج مناهض لإنفاذ قوانين الهجرة، أدى إلى تعطيل قداس في كنيسة في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وتم اعتقال "ليمون" خلال الليل في لوس أنجليس، بينما تم القبض على صحفي مستقل آخر واثنين من المشاركين في الاحتجاج في مينيسوتا. وتحدث "ليمون" بلهجة واثقة ومتحدية أثناء حديثه للصحفيين بعد مثوله أمام المحكمة في كاليفورنيا قائلا: "لن يتم إسكاتي".

وقال ليمون: "لقد قضيت حياتي المهنية بأكملها في تغطية الأخبار. لن أتوقف الآن. في الواقع، ليس هناك وقت أكثر أهمية من الآن، هذه اللحظة بالذات، لوسائل إعلام حرة ومستقلة تسلط الضوء على الحقيقة وتحاسب من هم في السلطة".

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق توجيه اتهامات للصحفي لليمون بارتكاب جرائم انتهاك الحقوق المدنية.

وقال محاميه آبي لويل إن عملاء فيدراليين في لوس أنجليس اعتقلوا ليمون، حيث كان يقوم بتغطية حفل توزيع جوائز جرامي.

ويواجه ليمون اتهامات بالتآمر وعرقلة حقوق المصلين التي يكفلها التعديل الأول، على خلفية احتجاج نُظم في 18 يناير داخل كنيسة "سيتيز تشيرش" في سانت بول بولاية مينيسوتا.

وقال ليمون، الذي تم فصله من شبكة (سي إن إن) عام 2023، إنه لا تربطه أي صلة بالمنظمة التي دخلت الكنيسة، وإن وجوده هناك كان بصفته صحفيا يوثق احتجاجات المتظاهرين.