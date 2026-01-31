مسؤول إيراني: ردنا على أي هجوم أمريكي سيصل إلى قلب تل أبيب

وكالات

في خضم التوتر بين إيران وأمريكا، جدد علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، التهديد والوعيد.

وأكد ممثل خامنئي في المجلس الأعلى للدفاع اليوم السبت، أن بلاده سترد على أي اعتداء ردّاً فعّالاً ورادعاً.

كما شدد على أن رد طهران على أي هجوم سيصل إلى قلب تل أبيب، وفق ما أفادت وكالة تسنيم.

وكان شمخاني وغيره من المسؤولين الإيرانيين رددوا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، مع تنامي الحديث عن احتمال توجيه أمريكا ضربات لإيران، الفكرة عينها. إذ أكدوا أن الرد على أي هجوم أمريكي سيكون قاسياً وغير مسبوق وسيطال الجنود والقواعد الأمريكية في المنطقة، فضلاً عن إسرائيل.

في حين أبدت طهران في الوقت عينه استعدادها للمفاوضات مع الجانب الأمريكي. وقال وزير الخارجية عباس عراقجي أمس واليوم، إن بلاده مستعدة للتفاوض مع واشنطن على اتفاق يضمن التخلي عن السلاح النووي مقابل رفع العقوبات.

إلا أنه أوضح أيضاً أن التفاوض أو المساومة على "القدرات الدفاعية والبالستية لإيران غير وارد".

تأتي تلك التصريحات فيما تتصاعد الترجيحات والتسريبات باحتمال توجيه الولايات المتحدة ضربات إلى إيران، من أجل "إجبارها على التخلي عن النووي وتقويض الحكومة أيضاً"، وفق ما كشف سابقاً مسؤولون أميركيون.

في حين منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة إلى السلطات الإيرانية، دون أن يكشف عن مدتها، محذراً من أن كل الخيارات مطروحة، إلا أنه لم يتخذ القرار بعد.