خرق لوقف إطلاق النار.. الاحتلال يرتكب "مجزرة" بقصف مركز شرطة غرب غزة

كتب : مصراوي

12:29 م 31/01/2026

خرق لوقف إطلاق النار.. الاحتلال يرتكب مجزرة

وكالات

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، مجزرة جديدة بقصفه مركز شرطة "الشيخ رضوان" غربي مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من عناصر الشرطة والموقوفين.

وأعلنت "وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة"، في بيان مقتضب، استشهاد وإصابة عدد من ضباط وعناصر الشرطة، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر مركز شرطة "الشيخ رضوان"، مؤكدة أن طائرات الاحتلال الحربية نفذت القصف دون أي إنذار مسبق.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشهداء في القصف شملوا 4 من الموقوفين داخل المركز، إضافة إلى 3 شهيدات من عناصر الشرطة النسائية، فيما لا يزال الحديث متواصلاً عن وجود مفقودين تحت الأنقاض في مكان الاستهداف.

وفي سياق متصل، أعلنت مستشفيات قطاع غزة أن 19 فلسطينيًا استشهدوا بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم، في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، والتي خلفت حتى فجر السبت، 524 قتيلا و1360 مصابا فلسطينيين، وفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي.

وارتكبت "إسرائيل" منذ السابع من أكتوبر بدعم أمريكي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 243 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

خرق لوقف إطلاق النار الاحتلال يرتكب مجزرة قصف مركز شرطة غرب غزة مركز شرطة الشيخ رضوان بغزة

