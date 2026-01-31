حماس: القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة تقويض متعمّد لاتفاق وقف النار

( د ب أ)

قالت حركة حماس، اليوم السبت، إن "استمرار مجازر الاحتلال واستهداف خيام النازحين تصعيدٌ خطيرٌ وتقويضٌ متعمَّدٌ لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأكدت حماس، في بيان صحفي اليوم أورده المركز الفلسطيني للإعلام، أنَّ "القصفَ المتواصلَ الذي يشنّه الاحتلال على قطاع غزة، وارتكابه مجزرةً جديدةً باستهداف طائراته الحربية خيمةً تؤوي عائلةً نازحةً مكوّنةً من سبعة أفراد في خانيونس، ما أسفر عن استشهادهم، وارتفاع أعداد الشهداء في مختلف مناطق قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة إلى 12 شهيدًا، بينهم ستة أطفال؛ يمثّل جريمةً وحشيةً وخرقًا متجدّدًا وفاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأضافت أن "هذه الانتهاكات المستمرة، واستهداف المواطنين، عائلاتٍ وأطفالًا، في خيام النزوح؛ تؤكّد استمرار حكومة الاحتلال الفاشي في حرب الإبادة الوحشية على القطاع، رغم مرور قرابة أربعة أشهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بما يكشف تلاعُبها بالاتفاق وعدم اكتراثها به، واستهتارها بجهود الوسطاء والدول الضامنة".

وجددت دعوتها الدولَ الضامنةَ للاتفاق والإدارةَ الأمريكيةَ إلى "التحرّك الفوري لوقف سياسة الاحتلال الرامية إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامه بوقف الحرب والمجازر ضد المدنيين، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون مراوغة أو تسويف".

واستشهد 12 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون فجر اليوم في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة.