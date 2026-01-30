إعلان

الرئيس السيسي: بناء الوعي الرقمي مسؤولية مستمرة تستغرق سنوات طويلة - (فيديو)

كتب : أحمد العش

10:06 م 30/01/2026

الرئيس السيسي، خلال تناوله وجبة الإفطار مع طلاب ال

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إفطاره اليوم مع طلاب الأكاديمية العسكرية اليوم الجمعة، سؤالًا من إحدى طالبات الأكاديمية تدعى "منار"، حول اعتماد عدد كبير من الشباب على السوشيال ميديا كمصدر أساسي للمعلومات، وسألت الرئيس السيسي، عن رؤية الدولة والمؤسسات التعليمية لمساعدة الشباب على تلقي المعلومات بشكل واعٍ بدلًا من الأخذ بها عن جهل أو اشاعات.

ورد الرئيس السيسي، موضحًا طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "مواقع التواصل هي دردشة بين الناس وبعضها.. والدردشة دي تعكس مستوى التعليم والمعرفة والوعي للقائمين بالدردشة".

وتابع الرئيس السيسي: "لو إنت يا منار عايزة تعرفي عن أي حالة من أي وزارة من وزارات الدولة بكل مشاريعها، موجودة، مش محتاجه تقري حاجة خالص على مواقع التواصل.. أي حاجة عن بلدك فيما يخص قضايا الدولة في التعليم، الصحة، الإسكان، موجودة وموثقة، والتوثيق بتاعها مسؤولية الدولة، لأنه ما يقدرش يحط بيانات مش دقيقة، وأنت لازم تكوني عارفة".

وأشار الرئيس السيسي، إلى أهمية الوعي الرقمي وحذر من تأثير بعض الأجهزة الإلكترونية خارج الدولة قائلًا: "كـ رواد رقميون، لازم تعرفوا إن أجهزة المخابرات تطرح من خلال كتائب إلكترونية موضوعات ممكن تعمل مشاكل بين الدول وبعضها.. يعني كتيبة إلكترونية لمصر وكتيبة إلكترونية لبلد تانية، لو المصريين يشوفوا حد مصري بيتكلم، يمشوا وراه، والدولة الثانية تشوف حد بيتكلم وتمشي وراه، ويقوموا يشعلوا خلاف بيننا وبين أشقائنا وأصدقائنا".

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة التدقيق والتحقق قبل الأخذ بأي معلومات قائلًا: "لو إحنا فاهمين ده كويس، هتفتشي في الكلام اللي بتشوفيه وتقوليلك الكلام ده، هل أخده ولا لا؟ .. لا بالسلب ولا بالإيجاب، دلوقتي هتحقق منه"، مختتمًا بالقول: "الموضوع محتاج وقت وحجم الوعي العام المجتمعي يزيد ويزيد، وده هياخد وقت كبير قوي، مش في الجيل بتاعي، محتاج سنين طويلة جدًا".

الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تمنح الطلاب مناخًا مختلفًا للتعلم والإبداع
من خطف طفل العاشر؟.. الأمن يكشف كواليس واقعة هزت الشرقية
“استراحة محارب" 4 أبراج لديها هدنة من الضغوطات والمشكلات في فبراير
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي التفاصيل المالية للتعاقد مع الأنجولي كامويش
في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
