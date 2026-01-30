كتب- مروان الطيب:

وصل الفنان أحمد العوضي حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المقام مساء اليوم الجمعة في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة، وسط حضور عدد كبير من أبرز نجوم الدراما التلفزيونية استعدادا لمشاركة مسلسلاتهم ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ظهر الفنان أحمد العوضي على الريد كاربت مع أبطال مسلسله "علي كلاي" المطربة رحمة محسن والفنان الشحات مبروك، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وجاء بين أبرز الحضور الفنانة ليلى علوي، الفنان عصام عمر، الفنانة نرمين الفقي، الفنان شريف سلامة، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان وليد فواز، الفنان محمد القس، الفنان كامل الباشا، الفنانة منال سلامة، المخرج عادل أديب، الفنانة صفوة، الفنان أحمد عيد، الفنان أحمد بدير، النجمة يسرا، الفنان أحمد سعيد عبد الغني، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة ملك قورة، الفنان خالد الصاوي، الفنانة هاجر أحمد، الفنان باسم سمرة، الفنانة إلهام شاهين، الفنان محمد فراج.

كواليس مسلسل "علي كلاي"

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

أعمال ينتظر عرضها أحمد العوضي قريبا

يشارك الفنان أحمد العوضي الفنانة مي عمر بطولة فيلم "شمشون ودليلة" في أول تعاون لهما على شاشة السينما والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

فيديو وصور..محمد رمضان يغني مع طفل على كرسي متحرك في هولندا





بالصور- انهيار ابنة الفنانة هدى شعراوي في جنازتها



