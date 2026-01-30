قدّم الطفل محمد القلاجي قراءة استثنائية خلال افتتاح الحلقة الـ23 من برنامج دولة التلاوة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وسط منافسة قوية بين 7 قرّاء مميزين، هم: محمد أحمد حسن، محمد القلاجي، محمود السيد عبد الله، محمد محمد كامل، أحمد محمد علي، أشرف سيف، ومحمود كمال الدين.

نظام جديد للتصفيات النهائية

شهدت الجولة السادسة من البرنامج، التي عرضت على مدار الحلقتين الماضيتين، تطبيق نظام تنافسي جديد، إذ خاض جميع القرّاء المنافسة في الحلقات، ثم خرج المتسابق الحاصل على أقل الدرجات، ويأتي ذلك خلافًا للنظام السابق الذي كان يشهد خروج متسابق واحد أو أكثر في كل حلقة بحسب درجاته.

ولا تزال المنافسة مستمرة حتى آخر حلقة بُثّت بنظام القراءة الحرة، إذ يختار كل متسابق الآيات التي سيتلوها بعد توجيه سؤال من أحد أعضاء لجنة التحكيم، مثل اختيار رقم من 1 إلى 6 مرتبط بآيات محددة من سور مختلفة.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-1-2026.. رياح وأتربة