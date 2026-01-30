إعلان

الخارجية الأمريكية: ترامب يريد من إيران التفاوض وإبرام اتفاق

كتب : مصراوي

09:52 م 30/01/2026

ماثيو ميلر

وكالات

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد من الحكومة الإيرانية إبرام اتفاق يعالج المخاوف الواضحة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز اليوم الجمعة، أن ترامب يريد أن تأتي إيران للتفاوض وتبرم اتفاقا يعالج المخاوف الواضحة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران تريد الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لتجنب أي عمل عسكري أمريكي.

وأكد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق.

ورد ترمب على سؤال بشأن إمكانية تكرار ما حدث بفنزويلا في إيران، قائلا: "لدينا أسطول كبير هناك وجيشنا هو الأكبر في العالم".

وقال ترامب، إن هناك أسطول يتجه في الوقت الحالي إلى إيران حاليا، موضحًا أنه أكبر من الأسطول الموجود في فنزويلا.

وأشار الرئيس الأمريكي: "إلى أنه إذا أبرمت صفقة مع إيران فسيكون ذلك جيدا، ولكن وإذا لم تبرمها فسنرى ماذا سنفعل".

ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ترامب يريد من إيران التفاوض الرئيس دونالد ترامب إيران وأمريكا

