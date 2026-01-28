إعلان

إيران تعدم رجلًا متهما بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

كتب : مصراوي

03:20 م 28/01/2026

إيران

وكالات

قال موقع ميزان الإلكتروني التابع لهيئة القضاء الإيرانية اليوم الأربعاء إن إيران أعدمت مجددا جاسوسا يعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

وأضاف الموقع أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بعد تأكيد المحكمة العليا للحكم.

ووفقا للسلطات القضائية، فإن الموساد قام بتجنيد المتهم عبر شبكة الانترنت، وقد قام بجمع معلومات بشأن إيران، ويتردد أنه نقل صورا ومقاطع فيديو.

ويذكر أنه في أعقاب الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران في يونيو 2025، نفذت السلطات الإيرانية عمليات اعتقال على مستوى البلاد على خلفية اتهامات بالتجسس، وقد تم إعدام ما لا يقل عن 10 أشخاص لصلتهم بهذه القضايا.

كانت احتجاجات قد اندلعت على مستوى إيران في نهاية ديسمبر الماضي بسبب الغضب من الأزمة الاقتصادية في البلاد.

إيران التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي هيئة القضاء الإيرانية

