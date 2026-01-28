إعلان

اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني و"ستيف ويتكوف"لخفض التصعيد بالمنطقة

كتب : مصراوي

08:46 ص 28/01/2026

السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالين هاتفيين بكلٍ من: عباس عراقجي وزير خارجية إيران، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط موخرا، إذ تناولت الاتصالات المستجدات بالمنطقة في ظل تصاعد حدة التوتر بالإقليم.

أكد الوزير عبد العاطي، ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحد من التوتر، والعمل على تحقيق التهدئة، تفاديًا لانزلاق المنطقة إلى دوامات جديدة من عدم الاستقرار.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

أكد وزير الخارجية أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الملف النووي، يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية وزير الخارجية الإيراني إيران مبعوث أمريكا للشرق الأوسط أمريكا إيران تسطير على مضيق هرمز ترامب بدر عيدالعاطي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد فضل نجم الأهلي السابق
رياضة محلية

25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد فضل نجم الأهلي السابق
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني و"ستيف ويتكوف"لخفض التصعيد
شئون عربية و دولية

اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني و"ستيف ويتكوف"لخفض التصعيد
"أنا الأولوية".. 15 صورة ترصد قصة دعم زوجة مؤمن زكريا له في أزمته الصحية
مصراوي ستوري

"أنا الأولوية".. 15 صورة ترصد قصة دعم زوجة مؤمن زكريا له في أزمته الصحية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون