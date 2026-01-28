ترامب يسخر مجددا من نظارات ماكرون الشمسية في دافوس.. ماذا قال؟



وكالات

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سخريته من ظهور نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يرتدي نظارات شمسية خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وعلق ترامب على الأمر أثناء حديثه أمام أنصاره في ولاية آيوا الأمريكية، متسائلا: "ما قصة نظارته في الأيام الماضية؟ ماذا كان هذا بحق الجحيم؟".

وأشار ترامب إلى أنه لاحظ النظارات أيضا عندما كان ماكرون يلقي كلمته على منصة المنتدى، إذ قال إنه ما زال لا يفهم سبب ارتدائها، مضيفا أنه حتى اليوم كما يبدو لم يحصل على إجابة.

يذكر أن الرئيس الفرنسي كان قد برر ارتداء النظارات الشمسية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في دافوس بأن السبب هو انفجار وعاء دموي في عينه.

وأكد القصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه"، أن الحالة الصحية للرئيس ليست خطرة ولا تؤثر على بصره.

وقد ظهر ماكرون مرتديا النظارات الشمسية في عدة جلسات ضمن فعاليات المنتدى، مما أثار تساؤلات وتعليقات بين الحضور والمتابعين، وفقا لروسيا اليوم.