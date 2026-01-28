إعلان

ترامب يسخر مجددا من نظارات ماكرون الشمسية في دافوس.. ماذا قال؟

كتب : مصراوي

03:04 ص 28/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سخريته من ظهور نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يرتدي نظارات شمسية خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وعلق ترامب على الأمر أثناء حديثه أمام أنصاره في ولاية آيوا الأمريكية، متسائلا: "ما قصة نظارته في الأيام الماضية؟ ماذا كان هذا بحق الجحيم؟".

وأشار ترامب إلى أنه لاحظ النظارات أيضا عندما كان ماكرون يلقي كلمته على منصة المنتدى، إذ قال إنه ما زال لا يفهم سبب ارتدائها، مضيفا أنه حتى اليوم كما يبدو لم يحصل على إجابة.

يذكر أن الرئيس الفرنسي كان قد برر ارتداء النظارات الشمسية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في دافوس بأن السبب هو انفجار وعاء دموي في عينه.

وأكد القصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه"، أن الحالة الصحية للرئيس ليست خطرة ولا تؤثر على بصره.

وقد ظهر ماكرون مرتديا النظارات الشمسية في عدة جلسات ضمن فعاليات المنتدى، مما أثار تساؤلات وتعليقات بين الحضور والمتابعين، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب ترامب ماكرون ترامب يسخر من نضارة ماكرون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسمة بوسيل أنيقة وأمينة خليل بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

بسمة بوسيل أنيقة وأمينة خليل بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
دعم في المعلب وتعافي من الخمر.. 25 صورة ترصد قصة حب ميدو وزوجته
رياضة محلية

دعم في المعلب وتعافي من الخمر.. 25 صورة ترصد قصة حب ميدو وزوجته
زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"
زووم

زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"
بسمة بوسيل أنيقة وأمينة خليل بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

بسمة بوسيل أنيقة وأمينة خليل بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
اليوم محاكمة 20 متهماً بالنصب على المواطنين في قضية منصة "FBC"
حوادث وقضايا

اليوم محاكمة 20 متهماً بالنصب على المواطنين في قضية منصة "FBC"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون