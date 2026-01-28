حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 28-1-2026 على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم الأربعاء يشهد استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، و​انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون هناك ​أمطار متوسطة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، و​خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وقالت الهيئة، إن الرياح ​تنشط على مناطق من السواحل الشمالية، جنوب سيناء، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، تكون مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق على فترات متقطعة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- العلمين الصغرى 11 والعظمى 18 درجة.

- مطروح الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 23 درجة.

- السويس الصغرى 08 والعظمى 23 درجة.

- العريش الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- رفح الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- الطور الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- طابا الصغرى 09 والعظمى 19 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- الغردقة الصغرى 13 والعظمى 22 درجة.

- مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 23 درجة.

- الفيوم الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

- بني سويف الصغرى 08 والعظمى 20 درجة.

- المنيا الصغرى 07 والعظمى 20 درجة.

- أسيوط الصغرى 07 والعظمى 21 درجة.

- سوهاج الصغرى 08 والعظمى 22 درجة.

- قنا الصغرى 11 والعظمى 23 درجة.

- الأقصر الصغرى 12 والعظمى 23 درجة.

- أسوان الصغرى 12 والعظمى 24 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 08 والعظمى 23 درجة.