جمال شعبان يوجه نصائح مهمة لمرضى السكر.. ويحذر من "تورم القدم"

كتبت - داليا الظنيني:

10:08 م 27/01/2026

جمال شعبان

وجه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، نصائح لمرضى السكر من النوع الثاني، قائلاً: "أوعى تمشي حافي في البيت.. لكن يمكن ارتداء شراب أو شبشب واسع".

وأضاف خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان" أن "ارتداء جزمة واسعة ممكن أيضًا، وفي حالة الشعور بأي أعراض غريبة في القدم مثل تورم أو تنميل أو انتفاخ، يجب إجراء تحاليل وفحوصات بشكل سريع ومتابعتها مع الطبيب".

ولفت إلى أن لكل حالة لمريض السكر تشخيص مختلف، ولذلك يجب على المرضى التوجه للطبيب فور ملاحظة أي تغيرات في القدم.

وأشار إلى أن بعض هذه التغيرات قد تكون نتيجة جلطة، محذرًا مرضى السكر، لأن مثل هذه الحالات قد تؤدي في أسوأ الأحوال إلى بتر القدم.

