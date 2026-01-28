أمينة خليل تنشر صورة مع كاتي بيري من حفلة غنائية في الإمارات

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رزان جمال

تألقت الفنانة اللبنانية رزان جمال في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت بإطلالة ناعمة وأنيقة ارتدت فستانًا طويلًا يجمع بين اللونين الأسود والبيج، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

داليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر متابعيها صورة عبر حسابها الخاص على موقع إنستجرام، وعلقت: "أوعي تخلي كرامتك ، أرض يداس عليها، لكن، خليها سما، يتمني الكل يوصول ليها".

بسمة بوسيل

ظهرت الفنانة بسمة بوسيل بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان أبيض لامع ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

أحمد العوضي

نشر الفنان أحمد العوضي صورة من كواليس مسلسل "علي كلاي" مع المطربة الشعبية رحمة محسن، وذلك من خلال حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق: "علي وكاميليا".

آية سماحة

ظهرت الفنانة آية سماحة مع زوجها المخرج محمد سباعي، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

إلهام شاهين

شاركت الفنانة ماجدة الرومي جمهورها صورًا جمعتها بالفنانة ماجدة الرومي ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، بعد وصولها مصر لاحياء حفلًا غنائيا في الأوبرا المصرية يوم 2 فبراير.

نور إيهاب

شاركت الفنانة الشابة نور إيهاب جمهورها صورة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بإطلالة كاجوال.

بوسي

ظهرت الفنانة يوسي بإطلالة كاجوال أنيقة ارتدت خلالها تيشرت باللون الأخضر ونسقت معه بنطلون جينز، ونشرت الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

أمينة خليل

خطفت الفنانة أمينة خليل الأنظار بعد ظهورها مؤخرًا في أحدى الحفلات بالإمارات، وظهرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بإطلالة أنيقة وجريئة على ريد كاربت الحفل.