12 قتيلًا وتضرر منشآت للطاقة بهجمات روسية على أوكرانيا



وكالات

قُتل 12 شخصا وتضررت منشآت للطاقة بهجمات روسية استهدفت شرق أوكرانيا وجنوبها، بعدما بدأت كييف وموسكو محادثات لإنهاء نزاع مستمر منذ قرابة 4 سنوات.

وتعرضت منطقة أوديسا لهجوم شنته نحو 50 طائرة مسيرة روسية، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وعُثر على جثث 3 أشخاص تحت الأنقاض في مدينة أوديسا نفسها، وأصيب نحو 30 شخصا بجروح.

وقال ممثلو ادعاء في أوكرانيا، إن غارة روسية بطائرات مسيرة على قطار ركاب في شمال شرق البلاد أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، في هجوم ندد به الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووصفه بالإرهاب ودعا إلى تكثيف الضغط على موسكو.

وأدى الهجوم إلى اشتعال النيران في القطار بعد ساعات من الهجوم تاروسي على مدينة أوديسا الجنوبية خلال الليل، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين مع تكثيف موسكو لضرباتها التي تهدف إلى دفع كييف للتوقف عن القتال.

وفي كييف، قال وزير الطاقة دينيس شميهال، إن 710 آلاف من السكان لا يزالون بدون كهرباء في أعقاب هجوم موسكو على العاصمة الأسبوع الماضي.

في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية، قال ممثلو الادعاء، إنه تم العثور على أشلاء 5 جثث في موقع الهجوم على القطار بجوار إحدى القرى.

أظهرت صور نشرت على الإنترنت عربتين على الأقل تشتعل فيهما النيران بجوار سكك حديدية مغطاة بالثلوج.

وأشارت شركة الطاقة الخاصة "دتيك" إلى أن القوات الروسية ألحقت أضرارا هائلة بإحدى منشآتها.

كتب زيلينسكي على تطبيق "تليجرام": "في أي بلد، سيعتبر شن غارة بطائرات مسيرة على قطار مدني إرهابا بحتا".

كان زيلينسكي قد ندد في وقت سابق بالهجوم الوحشي الذي شنته أكثر من 50 طائرة مسيرة على أوديسا، بينما يستعد المفاوضون الأوكرانيون والروس لإجراء محادثات جديدة يوم الأحد المقبل.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "كل ضربة روسية من هذا القبيل تقوض المساعي الدبلوماسية التي لا تزال جارية وتقوض جهود الشركاء الذين يساعدون في إنهاء هذه الحرب".

وقال حاكم أوديسا أوليه كيبر، إن طفلين وامرأة حامل من بين المصابين وإن عشرات المباني السكنية وكنيسة وروضة أطفال ومدرسة ثانوية تضررت.

وقالت شركة دي.تي.إي.كيه الخاصة للطاقة في بيان، إن الهجوم الذي وقع خلال الليل أدى إلى دمار هائل في منشأة للطاقة في المدينة.

في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، قال رئيس البلدية إيهور تيريخوف، إن 40% من المنازل انقطعت عنها الكهرباء بعد يوم من هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وقال سلاح الجو الأوكراني، إن القوات الروسية أطلقت 165 طائرة مسيرة خلال الليل وجرى تحييد 135 منها بواسطة الدفاعات الجوية الأوكرانية.

ومن المتوقع أن يعقد مسؤولون روس وأوكرانيون جولة جديدة من المحادثات بوساطة أمريكية يوم الأحد بعد اجتماعهم في مطلع الأسبوع الجاري في أبوظبي.

وقال مصدر مطلع على المناقشات الداخلية، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أبلغت أوكرانيا بأن عليها التوقيع على اتفاق سلام مع روسيا للحصول على ضمانات أمنية أمريكية.

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن كل ضربة روسية من هذا النوع تقوّض الجهود الدبلوماسية الجارية وتُضعف مساعي شركائنا لإنهاء الحرب.

وأضاف: "نتوقع من الولايات المتحدة وأوروبا وسائر الشركاء ألا يلتزموا الصمت وأن يتذكروا أن تحقيق سلام حقيقي يتطلب ممارسة ضغط مباشر على موسكو"، وفقا للغد.