ترامب: نتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة الفنزويلية وننوي الحفاظ عليها

كتب : مصراوي

02:08 ص 28/01/2026

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ترتبط حاليا بعلاقات جيدة جدا مع القيادة الفنزويلية، مشيرا إلى أنه يعتزم الحفاظ عليها وفق هذا النحو.

أضاف ترامب، خلال حديثه مع الصحفيين في ولاية أيوا: "لدينا علاقات جيدة جداً مع قادة فنزويلا، وسنواصل الحفاظ عليها لاحقا".

يذكر أن قوات خاصة أمريكية اعتقلت الرئيس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في كاراكاس يوم 3 يناير ونقلتهما إلى نيويورك، حيث يواجهان محاكمة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

بعد الاعتقال، أدت ديلسي رودريجيز التي كانت نائبة للرئيس في عهد مادورو اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة للبلاد.

وبرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لديلسي رودريجيز لرئاسة فنزولا مؤقتا بدلا من زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو برغبته في تجنب تكرار عدم الاستقرار الذي شهده العراق سابقا، وفقا لروسيا اليوم.

