إعلان

ترامب: أسطول جديد من السفن الحربية يتجه نحو إيران.. وعلى طهران اختيار الحكمة

كتب : مصراوي

02:18 ص 28/01/2026

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن أسطولا جديدا من السفن الحربية الأمريكية يتجه نحو إيران، معربا عن أمله في أن تختار طهران الحكمة وتوافق على عقد صفقة.

وقال في خطاب أمام سكان ولاية آيوا: "بالمناسبة، هناك أسطول رائع آخر يتجه الآن بشكل سريع نحو إيران، لذا سنرى ما سيحدث آمل أن يوافقوا على صفقة".

وفي 22 يناير، قال الرئيس الأمريكي: " لدينا العديد من السفن المتجهة إلى هناك، تحسبا لأي طارئ، لدينا أسطول كبير متجه إلى هناك، وسنرى ما سيحدث لدينا قوة كبيرة متجهة نحو إيران أفضل ألا يحدث شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".

وقبل ذلك، قال ترامب، إن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من على وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه طهران.

وفي السياق نفسه، هاجم ترامب سلفه جو بايدن، معتبرا أن إدارته انتهجت سياسة متساهلة وضعيفة تجاه إيران.

وأضاف: "كنا دائما نتساءل لماذا لا يقول بايدن شيئا؟ لو كنت في البيت الأبيض حينها، ولو هددوا أي شخص، ليس بالضرورة الرئيس، بل أي شخص كما فعلوا معي، لكنت وجهت لهم ضربة قاسية جدا"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الحرب على إيران أسطول حربي يتجه نحو إيران الأسواق الإيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زوجة النني الأولى تنشر صورا مع أبنائها وتعلق
مصراوي ستوري

زوجة النني الأولى تنشر صورا مع أبنائها وتعلق
حدث بالفن| زينة تثير الجدل برسالة غامضة وخالد الصاوي يفاجئ الجمهور بفقدان
زووم

حدث بالفن| زينة تثير الجدل برسالة غامضة وخالد الصاوي يفاجئ الجمهور بفقدان
جمال شعبان يوجه نصائح مهمة لمرضى السكر.. ويحذر من "تورم القدم"
أخبار مصر

جمال شعبان يوجه نصائح مهمة لمرضى السكر.. ويحذر من "تورم القدم"
محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده
مصراوي ستوري

محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده

الداخلية تكشف ملابسات تعدي قائد "تروسيكل" على سائق ملاكي في الإسكندرية
أخبار المحافظات

الداخلية تكشف ملابسات تعدي قائد "تروسيكل" على سائق ملاكي في الإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون