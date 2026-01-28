إعلان

اليوم محاكمة 20 متهماً بالنصب على المواطنين في قضية منصة "FBC"

كتب : مصراوي

04:00 ص 28/01/2026

منصة FBC (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة الجنايات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 20 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"منصة FBC الإلكترونية" المتورطين في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم الاستثمار عبر الإنترنت.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في البلاغات المقدمة من 537 مواطنًا، أكدوا فيها تعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أكثر من 15 مليونًا و929 ألف جنيه و357 جنيهًا مصريًا، عبر منصة وهمية تروج لاستثمارات مزعومة وتحقيق أرباح خيالية مقابل تنفيذ مهام عبر الإنترنت.

وكشفت التحقيقات أن المنصة كانت واجهة لتنظيم عصابي تقوده عناصر أجنبية تولت التخطيط وتنفيذ عمليات الاحتيال، بمشاركة عناصر مصرية قامت بإدارة المنصة على أرض الواقع.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا مجموعات على تطبيقي "واتساب" و"تليجرام" لاستقطاب الضحايا، مستخدمين ادعاءات كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية، فيما أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم صدور أي تراخيص باسم تلك الشركة لمزاولة نشاط استثماري.

واستند أمر الإحالة إلى شهادات أكثر من 350 شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة رقمية تضمنت محادثات ومقاطع مرئية ووثائق تثبت امتلاك المتهمين محافظ إلكترونية وهمية بأسماء مزيفة لاستقبال الأموال.
واتخذت النيابة العامة قرارات عاجلة تضمنت: التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بهم، ووقف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة.
وأسفرت جهود الضبط عن القبض على 12 متهمًا من الجنسية المصرية، بالإضافة إلى متهم صيني وآخر يابانية، كما تم ضبط مبالغ مالية تقترب من المليون جنيه، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي، و1135 شريحة هاتف محمول معدة لتفعيل المحافظ الإلكترونية.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أهمية توخي الحذر من الدعوات الاستثمارية المضللة عبر الإنترنت، مشددة على أن تلك الكيانات غير المرخصة ما هي إلا أدوات للنصب والاحتيال بهدف الاستيلاء على مدخرات المواطنين.

اقرأ أيضًا:
بعد حفل تخرجهم.. الداخلية توقف 6 معاوني أمن عن العمل وتحيلهم للتأديب

إخلاء سبيل محمود حجازي بكفالة 10 آلاف جنيه في واقعة اتهامه بالتعدي على زوجته

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منصة FBC تهمة النصب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بلطجة وهتك عرض.. ضبط عاطلين اعتديا على شاب وأطلقا أعيرة نارية في شبرا الخيمة
أخبار المحافظات

بلطجة وهتك عرض.. ضبط عاطلين اعتديا على شاب وأطلقا أعيرة نارية في شبرا الخيمة
دعم في المعلب وتعافي من الخمر.. 25 صورة ترصد قصة حب ميدو وزوجته
رياضة محلية

دعم في المعلب وتعافي من الخمر.. 25 صورة ترصد قصة حب ميدو وزوجته
للمرة الأولى.. سعر الذهب يتجاوز 5200 دولار للأوقية في المعاملات الفورية
اقتصاد

للمرة الأولى.. سعر الذهب يتجاوز 5200 دولار للأوقية في المعاملات الفورية
محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده
مصراوي ستوري

محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده

بسمة بوسيل أنيقة وأمينة خليل بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

بسمة بوسيل أنيقة وأمينة خليل بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون