محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده

بعد منشورها المثير للجدل.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن شقيقة محمد صلاح

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على وادي دجلة؟ (كوميك)

القاهرة – مصراوي

نشر محمد فضل، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جمعته بزوجته.

وشارك فضل متابعيه هذه الصور احتفالا بعيد ميلاده، حيث لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور، الذي أشاد بأناقتهما وإطلالتهما المميزة.

وعلق فضل على الصور قائلا: كل سنة و احنا دايما مع بعض.

وكان محمد فضل قد تزوج من إيمان العاصي واحتفل الثنائي بزفافهما عام 2004، وأنجبا ثلاثة أبناء، ولدين وبنت.

وتعرض فضل لصدمة كبيرة عام 2018، بعدما فقد ابنه الأصغر إسماعيل إثر حادث سير أليم.