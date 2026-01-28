مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

بتروجت

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده

كتب : مصراوي

02:12 ص 28/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    محمد فضل وزوجته (5)
  • عرض 16 صورة
    محمد فضل وزوجته (4)
  • عرض 16 صورة
    محمد فضل وزوجته (7)
  • عرض 16 صورة
    محمد فضل وزوجته (8)
  • عرض 16 صورة
    محمد فضل وزوجته (6)
  • عرض 16 صورة
    محمد فضل وزوجته (9)
  • عرض 16 صورة
    محمد فضل وزوجته (10)
  • عرض 16 صورة
    محمد فضل وزوجته (11)
  • عرض 16 صورة
    محمد فضل وزوجته (12)
  • عرض 16 صورة
    محمد فضل وزوجته (13)
  • عرض 16 صورة
    محمد فضل وزوجته (14)
  • عرض 16 صورة
    محمد فضل وزوجته (15)
  • عرض 16 صورة
    محمد فضل وزوجته (16)
  • عرض 16 صورة
    محمد فضل وزوجته (17)
  • عرض 16 صورة
    محمد فضل وزوجته (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة – مصراوي

نشر محمد فضل، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جمعته بزوجته.

وشارك فضل متابعيه هذه الصور احتفالا بعيد ميلاده، حيث لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور، الذي أشاد بأناقتهما وإطلالتهما المميزة.

وعلق فضل على الصور قائلا: كل سنة و احنا دايما مع بعض.

وكان محمد فضل قد تزوج من إيمان العاصي واحتفل الثنائي بزفافهما عام 2004، وأنجبا ثلاثة أبناء، ولدين وبنت.

وتعرض فضل لصدمة كبيرة عام 2018، بعدما فقد ابنه الأصغر إسماعيل إثر حادث سير أليم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد فضل صور زوجة محمد فضل زوجة محمد فضل محمد فضل وزوجته

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
شئون عربية و دولية

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
للمرة الأولى.. سعر الذهب يتجاوز 5200 دولار للأوقية في المعاملات الفورية
اقتصاد

للمرة الأولى.. سعر الذهب يتجاوز 5200 دولار للأوقية في المعاملات الفورية
بسمة بوسيل أنيقة وأمينة خليل بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

بسمة بوسيل أنيقة وأمينة خليل بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
احذرها.. 6 أطعمة يومية تقتل البكتيريا النافعة وتضعف مناعتك
نصائح طبية

احذرها.. 6 أطعمة يومية تقتل البكتيريا النافعة وتضعف مناعتك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون