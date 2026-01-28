الداخلية تكشف ملابسات تعدي قائد "تروسيكل" على سائق ملاكي في الإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد مركبة "تروسيكل" بالتعدي على قائد سيارة ملاكي بالإسكندرية.

قالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المنشية بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول "قائد سيارة ملاكي"، طرف ثان "شخصين يستقلان مركبة "تروسيكل"- لأحدهما معلومات جنائية" بسبب اصطدام المركبة بدون ترخيص بالسيارة قيادة الأول أثناء سيرهما بأحد الطرق بدائرة القسم.

وأشارت إلى أنه لدى قيامه بمعاتبتهما تعديا عليه بالسب وقام أحدهما باعتلاء سقف السيارة، وكذا قيامهما بإحداث إصابة شخصين تصادف مرورهما بمحل الواقعة حاولا الفض بينهما والطرف الأول.

وأكدت الوزارة، أنه أمكن ضبط الطرف الثاني والتروسيكل المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.