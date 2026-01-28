احذرها.. 6 أطعمة يومية تقتل البكتيريا النافعة وتضعف مناعتك

أصبحت صحة الأمعاء ركيزة أساسية في الطب الحديث، فالمجتمع البكتيري في أمعائنا، أو ما يعرف بـ"الميكروبيوم"، يلعب دورا محوريا في جهازنا المناعي، وصحة الهضم، وحتى المزاج النفسي.

لكن هناك أطعمة يومية تتسلل إلى نظامنا الغذائي بصمت وتضر هذا التوازن الحيوي، بحسب خبراء التغذية والأبحاث المنشورة في BMC Gastroenterology.

وتشير البيانات الحديثة إلى ارتفاع حالات أمراض الأمعاء الالتهابية مثل كرون والقولون التقرحي بنسبة 34% خلال العقد الأخير، ما يجعل معرفة الأطعمة الضارة أكثر أهمية.

إليك أبرز 6 أطعمة يوصي الخبراء بتجنبها أو استبدالها ببدائل صحية:

1- خبز السوبرماركت

المعالج والمضافات تضعف بطانة الأمعاء، والبديل خبز متعدد الحبوب الكاملة وخال من المواد الكيميائية المعقدة.

2- الآيس كريم

السكر والدهون والمواد المستحلبة تثير الالتهابات المعوية، ويمكن استبداله بالزبادي اليوناني أو الكفير الغني بالبروبيوتيك.

3- المحليات الصناعية

تسبب اضطراب بكتيريا الأمعاء وتؤثر على مستوى السكر في الدم، وبدلا من ذلك يمكن الاعتدال أو تناول المشروبات المخمرة طبيعيا مثل الكمبروتشا.

4- الجبن النباتي المعالج

زيوت مكررة ونشويات تقلل الفائدة الغذائية، والأفضل اللجوء إلى أجبان مصنوعة من المكسرات والبذور الطبيعية.



5- المقليات

الزيوت المهدرجة والحرارة العالية تدمر البكتيريا النافعة وتسبب اضطرابات هضمية، بينما البديل استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز الغني بمضادات الأكسدة.