وسط تصفيق وهتاف أنصاره.. ترامب يكرر فكرة ترشحه في انتخابات 2028



وكالات

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى فكرة الترشح للرئاسة في انتخابات عام 2028، علما بأن هذا مخالف للدستور الأمريكي الذي لا يسمح بالترشح أكثر من ولايتين للرئيس

وقال ترامب في خطاب أمام حشد من سكان ولاية آيوا: "لقد أدينا بشكل ممتاز في المرة الثانية انتخابات 2020 أعتبر أننا فزنا في المرة الثانية وقد نجحنا أيضا في المرة الثالثة هل يجب علينا القيام بذلك للمرة الرابعة؟".

واستقبل الحضور عبارة ترامب هذه بتصفيق وهتافات عالية.

وكان الرئيس قد صرح سابقا بأن هناك "قائمة قوية من المرشحين" بين الجمهوريين ليخلفوه.

ومن بين المرشحين المحتملين، ذكر أعضاء من حكومته: نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي ناوم.

يذكر أن، الجمهوريين سيحتاجون إلى اختيار مرشح جديد للرئاسة عن حزبهم قبل انتخابات نوفمبر 2028، حيث يمكن لترامب أن ينتخب لفترتين رئاسيتين فقط وفقا للدستور الأمريكي، وفقا لروسيا اليوم.