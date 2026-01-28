إعلان

ترامب: كوبا باتت على حافة الانهيار بعد قطع إمدادات النفط من فنزويلا

كتب : مصراوي

02:05 ص 28/01/2026

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كوبا على وشك الانهيار بعد أن فقدت إمدادات النفط التي كانت تصلها من فنزويلا.

أضاف ترامب في حديث للصحفيين خلال زيارته لولاية أيوا: "كوبا دولة باتت على حافة الانهيار، حيث كانت فنزويلا في السابق تدعمها بالأموال، كما كانت تزودها بالنفط طوال السنوات الماضية".

كان ترامب قد صرح سابقا، أنه لن يتم تزويد كوبا بالنفط الفنزويلي بعد الآن، كما هدد باتخاذ إجراءات ضد الدول الأخرى التي لا تزال تزود الجزيرة بالوقود.

يذكر أن قوات خاصة أمريكية اعتقلت الرئيس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في كاراكاس يوم 3 يناير ونقلتهما إلى نيويورك، حيث يواجهان محاكمة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

بعد الاعتقال، أدت ديلسي رودريجيز – التي كانت نائبة للرئيس في عهد مادورو – اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة للبلاد، وفقا لروسيا اليوم.

دونالد ترامب ترامب كوبا فنزويلا النفط

