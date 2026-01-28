إعلان

للمرة الأولى.. سعر الذهب يتجاوز 5200 دولار للأوقية في المعاملات الفورية

كتب : مصراوي

03:51 ص 28/01/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

تجاوز سعر الذهب، اليوم الأربعاء، ‌5200 دولار ⁠للأوقية "الأونصة"، مسجلا بذلك مستوى غير مسبوق.

وواصل الذهب بهذا السعر موجة ‍صعود تاريخية وسط زيادة ⁠الطلب على المعدن الأصفر الذي يمثل ‌ملاذا آمنا في ظل ‌حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وارتفع الذهب 18% منذ بداية 2026، وهو ما يضاف إلى مكاسب حققها العام الماضي بسبب عوامل منها استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة لأمريكية ومشتريات البنوك المركزية القوية.

ويتوقع دويتشه بنك وسوسيتيه جنرال، أن تصل أسعار الذهب إلى 6000 دولار للأوقية في 2026، مما يسلط الضوء على وجود آفاق لتحقيق المزيد من المكاسب.

قال دويتشه بنك: "وفقا لسيناريوهات بديلة، ربما يكون سعر الأوقية عند 6900 دولار في الواقع أكثر انسجاما مع الأداء القوي للغاية على مدى العامين الماضيين".

وبدوره، قال مورجان ستانلي، الإثنين، إن الذهب ربما يواصل الصعود، مشيرا إلى احتمال وصوله إلى مستوى 5700 دولار للأونصة، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب ارتفاع سعر الذهب الذهب سعر الذهب يتجاوز 5200 دولار المعاملات الفورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
زوجة النني الأولى تنشر صورا مع أبنائها وتعلق
مصراوي ستوري

زوجة النني الأولى تنشر صورا مع أبنائها وتعلق
"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم
أخبار المحافظات

"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم
محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده
مصراوي ستوري

محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده

دعم في المعلب وتعافي من الخمر.. 25 صورة ترصد قصة حب ميدو وزوجته
رياضة محلية

دعم في المعلب وتعافي من الخمر.. 25 صورة ترصد قصة حب ميدو وزوجته

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون