كتب-عبدالله محمود:

كشفت سيدة إسرائيلية زيف وفبركة الإعلام العبري، بعد أن أعلنت القناة 12 الإسرائيلية خبرا يفيد بمقتلها خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران رغم أنها لم تغادر إسرائيل.



ونشرت السيدة مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيه أنها تفاجأت بعرض صورتها على شاشة القناة 12 مرفقة بخبر يزعم مقتلها ضمن المتظاهرين في طهران.

وقالت إنها أصيبت بصدمة كبيرة عندما شاهدت صورتها بين قائمة القتلى الذين قيل إنهم سقطوا برصاص القوات الإيرانية، مؤكدة أنها تقيم داخل إسرائيل ولم تكن في إيران من الأساس.

ולבדיקת עובדות: קוראים לה נויה, והיא בישראל.

In fact - לא נהרגה באיראן. pic.twitter.com/ywAjdVNfla — daniel amram - דניאל עמרם (@danielamram3) January 25, 2026

وعرضت السيدة خلال الفيديو لقطات من بث القناة العبرية، وعلقت قائلة: "لقد زيفوا خبر مقتلي في إيران".

وفي السياق ذاته، نشر الصحفي الإسرائيلي دانيال عمرام تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن الخبر الذي بثه التلفزيون الإسرائيلي غير صحيح.

وأوضح الصحفي الإسرائيلي، أن السيدة تدعى "نويا" وهي متواجدة داخل إسرائيل وبصحة جيدة، مؤكدًا أنه لم يتم قتلها في إيران.