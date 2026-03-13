ترامب: أمريكا قد ترافق ناقلات النفط في مضيق هرمز إذا احتجنا لذلك

كتب : وكالات

04:13 م 13/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية قد ترافق ناقلات النفط للعبور في مضيق هرمز إذا دعت الحاجة لذلك.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قدّم دونالد ترامب وجهة نظر مختلفة قليلاً حول إمكانية قيام الجيش الأمريكي بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وكان وزير الطاقة الأمريكي، سكوت بيسنت، قد صرّح سابقًا أن الخطة هي إعداد المرافقة "حالما يكون ذلك ممكنًا عسكريًا"، لكن ترامب لم يكن محددًا بنفس القدر.

وقال ترامب لمذيعي فوكس: "سنقوم بذلك إذا احتجنا"، مضيفًا: "سنضربهم بقوة خلال الأسبوع القادم"، على الرغم من أنه كان قد زعم سابقًا أن الحرب قد "انتصرت".

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن الولايات المتحدة تعمل على تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ستتعامل مع أزمة مضيق هرمز ضمن العمليات الجارية.

وقال هيجسيث إن إيران "لم يعد لديها قوة جوية"، مضيفًا أن أسطولها البحري بات يتمركز في عمق الخليج، مؤكداً أن طهران لم تعد قادرة على إعادة بناء هذه القدرات بسهولة.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن العمليات العسكرية تستهدف كذلك شركات الدفاع الإيرانية، متوقعًا أن يتم تدميرها بالكامل قريبًا، وأضاف: "نهاجم ما لديهم من مخزون الصواريخ، وسنتأكد من أنهم لن يمتلكوا القدرة على إنتاج المزيد".

