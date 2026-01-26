السفير المصري الجديد يقدم أوراق الاعتماد إلى رئيس جمهورية جنوب السودان

قدّم السفير حازم ممدوح فوزي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، أوراق اعتماده إلى الرئيس سالفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي عُقدت بهذه المناسبة بمقر القصر الرئاسي في العاصمة جوبا.

‎خلال اللقاء، نقل السفير المصرى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته لجنوب السودان حكومة وشعباً بالتقدم والرخاء والاستقرار.

كما أعرب السفير المصري للرئيس سالفا كير عن استعداده لبذل الجهد المنسق مع السلطات في جوبا سعياً لدفع العلاقات الثنائية مع القاهرة آفاق أرحب بما يواكب تميز العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين

‎ورحب الرئيس سلفا كير بالسفير المصري وطلب نقل تحياته للرئيس السيسي، معربًا عن استعداد حكومة جنوب السودان لدعم مهمة السفير المصري لدى بلاده.