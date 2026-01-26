"اشتعلت فيها النيران".. مصرع 7 أشخاص إثر تحطم طائرة أمريكية

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، مصرع 7 أشخاص وأصابة آخر بجروح خطيرة إثر تحطم طائرة خاصة بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب البلاد.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، في بيان الاثنين، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم ونجا أحد أفراد الطاقم بإصابات خطيرة عندما تحطمت طائرة أعمال خاصة في عاصفة ثلجية في مطار بانجور الدولي بولاية مين.

وأكدت إدارة الطيران، أن الطائرة طراز بومباردييه تشالنجر 600، تحطمت أثناء إقلاعها حوالي الساعة 7:45 مساءً من ليلة الأحد، بسبب عاصفة شتوية عاتية.

وأشارت إدارة الطيران إلى أنها أغلقت المطار عقب الحادث. وكان تساقط الثلوج كثيفًا في ذلك الوقت، كما هو الحال في العديد من المناطق الأخرى في البلاد.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن إدارة الطيران الأمريكية والمجلس الوطني لسلامة النقل يجريان تحقيقاً في الحادث.

وأوضح المجلس أن المعلومات الأولية تُشير إلى أن الطائرة تحطمت أثناء إقلاعها واشتعلت فيها النيران بعد التحطم.