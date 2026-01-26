إعلان

هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع فتح معبر رفح خلال الـ48 ساعة المقبلة

كتب : مصراوي

09:22 م 26/01/2026

معبر رفح

كتب-عبدالله محمود:

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن أعضاء حكومة التكنوقراط الفلسطينية سيدخلون قطاع غزة بضغط أمريكي بعد فتح معبر رفح.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه بعد إعادة جثمان غفيلي من المتوقع فتح معبر رفح خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن الدخول من مصر إلى غزة عبر معبر رفح سيتم على مرحلتين، لافتة إلى أن المعبر سيخضع لتفتيش أولي من قبل البعثة الأوروبية.

‌‏وأشارت هيئة البث، إلى أنه سيكون هناك تفتيش أمني إسرائيلي ثان للداخلين عبر رفح بمنطقة خاضعة للسيطرة إسرائيل.

وذكرت : "أن الشاباك سيوافق مسبقا على هويات الداخلين والخارجين عبر رفح.. كما قد يسمح بخروج أفراد عائلات حماس عبر المعبر".

معبر رفح فتح معبر رفح غزة إسرائيل

