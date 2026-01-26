عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش

بعد صفقة برشلونة.. لاعب جديد من الأهلي يقترب من الدوري الإسباني

يتصدر اللاعب المصري عمر مرموش نجم فريق مانشستر سيتي، حديث الميركاتو الشتوي في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع غموض مستقبله مع السيتي.

وشهدت الفترة الماضية أنباء عن اقتراب مرموش من الرحيل عن صفوف السيتي في الميركاتو الجاري، ليرتبط إسمه بأكثر من نادٍ أبدي رغبة في ضمه.

في هذا السياق، كشف موقع Four Four Two أن نادي بايرن ميونيخ"عملاق ألمانيا"، يزاحم فناربخشة وجالا تسري على ضم اللاعب عمر مرموش من مانشستر سيتي.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات حاسمة في مستقبل اللاعب سواء بالإستمرار مع السيتي أو خوض تجربة احترافية جديدة.

