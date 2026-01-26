مباريات الأمس
عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش

كتب : محمد عبد الهادي

06:08 م 26/01/2026
يتصدر اللاعب المصري عمر مرموش نجم فريق مانشستر سيتي، حديث الميركاتو الشتوي في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع غموض مستقبله مع السيتي.

وشهدت الفترة الماضية أنباء عن اقتراب مرموش من الرحيل عن صفوف السيتي في الميركاتو الجاري، ليرتبط إسمه بأكثر من نادٍ أبدي رغبة في ضمه.

في هذا السياق، كشف موقع Four Four Two أن نادي بايرن ميونيخ"عملاق ألمانيا"، يزاحم فناربخشة وجالا تسري على ضم اللاعب عمر مرموش من مانشستر سيتي.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات حاسمة في مستقبل اللاعب سواء بالإستمرار مع السيتي أو خوض تجربة احترافية جديدة.

بعد صفقة برشلونة.. لاعب جديد من الأهلي يقترب من الدوري الإسباني

"سحب اللقب".. صحيفة تكشف مفاجأة عن عقوبات كاف المتوقعة ضد السنغال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مرموش مانشستر سيتي بايرن ميونخ

