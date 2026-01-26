ترامب: حماس ساعدت في العثور على جثة آخر أسير وعليها نزع السلاح

كتب-عبدالله محمود:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ساعدت في تحديد مكان جثمان آخر أسير إسرائيل داخل قطاع غزة.

وأكد ترامب في تصريحات لـ"أكسيوس " اليوم الإثنين، إن عملية البحث عن جثمان جفيلي والتعرف عليه كانت صعبة للغاية.

وأضاف ترمب، أن حماس بذلت جهدا كبيرا إلى جانب إسرائيل للعثور على جثة جفيلي

وطالب ترامب من المقاومة نزع السلاح، قائلا: "الآن علينا نزع سلاح حماس كما وعدت الحركة".