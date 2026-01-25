بدون حبال.. أمريكي يتسلق ناطحة سحاب بارتفاع 508 أمتار | كيف فعلها؟

(أ ب)

نجح متسلق الصخور الأمريكي أليكس هونولد في تسلق ناطحة سحاب "تايبيه 101" اليوم الأحد دون أي حبال أو معدات واقية.

وانطلقت الهتافات من الحشود المتجمعة في الشارع عند وصوله إلى قمة مستدق البرج البالغ ارتفاعه 508 أمتار بعد حوالي 90 دقيقة من بدء التسلق، ولوح هونولد، الذي كان يرتدي قميصا أحمر بأكمام قصيرة، بذراعيه من فوق رأسه.

وقال هونولد بعد ذلك: "لقد كان مشهدا رائعا، إنه أمر لا يصدق، يا له من يوم جميل، كانت الرياح قوية جدا، لذا كنت أقول لنفسي لا تسقط من فوق، كنت أحاول موازنة نفسي جيدا، لكنه كان موقعا مذهلا، ويا لها من طريقة جميلة لرؤية تايبيه".

وصعد هونولد، المعروف بتسلقه بدون حبال لجبل "إل كابيتان" في متنزه يوسيميتي الوطني، عبر أحد أركان مبنى "تايبيه 101" مستخدما نتوءات صغيرة على شكل حرف (إل) كمساند لقدميه، وكان عليه بشكل دوري المناورة والتسلق فوق جوانب هياكل زخرفية كبيرة تبرز من البرج، جاذبا نفسه بيديه.

ويتكون المبنى من 101 طابق، وكان الجزء الأصعب هو الـ 64 طابقا في القسم الأوسط - وهي "صناديق الخيزران" التي تمنح المبنى مظهره المميز، وينقسم هذا القسم إلى ثمانية أجزاء، يتكون كل منها من ثمانية طوابق من التسلق شديد الانحدار والمعلق، تتبعها شرفات حيث كان يأخذ فترات راحة قصيرة أثناء شق طريقه نحو الأعلى.

وتم بث مغامرة بطل التسلق الحر هونولد مباشرة على منصة نتفليكس مع تأخير لمدة 10 ثوان، وكان تسلق المبنى الشهير في العاصمة التايوانية، الذي كان مقررا أصلا يوم السبت، قد تأجل لمدة 24 ساعة بسبب الأمطار.

وكان وجود حشد يهتف أمرا غير معتاد ومقلقا بعض الشيء في البداية بالنسبة لهونولد، الذي عادة ما تكون عمليات تسلقه في مناطق نائية.

وقال: "عندما كنت أغادر الأرض، تشعر بأن الأمر قاس نوعاً ما، فهناك الكثير من الناس يشاهدون. ولكن بصراحة، كلهم يتمنون لي الخير. أعني أن ذلك يجعل التجربة بأكملها تبدو أكثر احتفالية، كل هؤلاء الأشخاص اللطفاء يدعمونني ويقضون وقتاً ممتعاً".

يشار إلى أن هونولد ليس أول متسلق يصعد "تايبيه 101"، لكنه الأول الذي يفعل ذلك بدون حبل.

وكان متسلق الصخور الفرنسي آلان روبرت قد تسلق المبنى في يوم عيد الميلاد عام 2004 في إطار الافتتاح الكبير لما كان يعرف حينها بأطول مبنى في العالم.