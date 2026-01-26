إعلان

وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

كتب : مصراوي

08:56 م 26/01/2026

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

كتب-مصراوي:

أعلنت وزارة الخارجية، توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وقالت الخارجية في بيان، إن زيارة عبد العاطي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث من المقرر أن يعقد الوزير عبد العاطي جلسة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء العلاقات الأخوية التي تربط مصر والأردن، والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

