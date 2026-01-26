مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

خيتافي

الدوري السعودي

النصر

1 0
19:30

التعاون

الدوري السعودي

الاتحاد

2 0
19:30

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

الصفقة الثالثة.. بيراميدز يعلن ضم باسكال فيري رسميًا

كتب : محمد عبد الهادي

07:40 م 26/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    باسكال فيري
  • عرض 6 صورة
    622918217_1452082416476622_6740448771316382802_n_Easy-Resize.com
  • عرض 6 صورة
    باسكال فيري
  • عرض 6 صورة
    باسكال فيري
  • عرض 6 صورة
    باسكال فيري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي بيراميدز اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع اللاعب باسكال فيري قادما من نادي زيسكو الزامبي، ليكون ثالث صفقاته الشتوية في الميركاتو الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز "فيديو"، تقديمي للاعب مرفقًا بتعليق: "باسكال فيري في بيراميدز".

جدير بالذكر أن كريستيان فيري يبلغ من العمر 20 عامًا، فهو من مواليد 17 يوليو من عام 2005، ويلعب في مركز الجناح الأيمن، وسبق له تمثيل منتخب زامبيا لمرة واحدة.

جدير بالذكر أن فيري هو الصفقة الثالثة لبيراميدز بعدما أتم في وقت سابق تعاقده مع ناصر ماهر وحامد حمدان.

إقرأ أيضًا:

"لازم يبطل كورة".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد

عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

باسكال فيري اللاعب باسكال فيري بيراميدز صفقة بيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
أخبار مصر

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
الإفتاء توضح موقف الزكاة من ذهب الزينة
أخبار مصر

الإفتاء توضح موقف الزكاة من ذهب الزينة
ناصر البرنس ملك الكبدة يتهم زوجته بسرقة "تحويشة عمره"
حوادث وقضايا

ناصر البرنس ملك الكبدة يتهم زوجته بسرقة "تحويشة عمره"

"لازم يبطل كورة".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد
رياضة عربية وعالمية

"لازم يبطل كورة".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
شئون عربية و دولية

مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره