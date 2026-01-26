الصفقة الثالثة.. بيراميدز يعلن ضم باسكال فيري رسميًا

أعلن نادي بيراميدز اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع اللاعب باسكال فيري قادما من نادي زيسكو الزامبي، ليكون ثالث صفقاته الشتوية في الميركاتو الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز "فيديو"، تقديمي للاعب مرفقًا بتعليق: "باسكال فيري في بيراميدز".

جدير بالذكر أن كريستيان فيري يبلغ من العمر 20 عامًا، فهو من مواليد 17 يوليو من عام 2005، ويلعب في مركز الجناح الأيمن، وسبق له تمثيل منتخب زامبيا لمرة واحدة.

جدير بالذكر أن فيري هو الصفقة الثالثة لبيراميدز بعدما أتم في وقت سابق تعاقده مع ناصر ماهر وحامد حمدان.

