طرح البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "ن النسوة" رمضان 2026

طرحت صفحة قناة "ام بي سي مصر" البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "ن النسوة" المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت الصفحة الصور، عبر موقع "فيس بوك"، وكتبت: "نفس البداية… ونفس الظروف، لكن بين الرضا والطمع، الحكاية بتتكتب بشكل تاني مسلسل ن النسوة حصريا على MBC MASR في رمضان".

مسلسل "نون النسوة"، المكون من 15 حلقة، يشارك في بطولته، مي كساب، ندى موسى، جوري بكر أحمد الرفاعي، ومحمد جمعة، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

اقرأ أيضا..

غدا.. إنجي علاء تحتفل بتوقيع روايتها الجديدة "أرض الدميان" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

فيديو..منشور جديد من شيرين عبد الوهاب والجمهور يعلق