طرح البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "ن النسوة" رمضان 2026

كتب : معتز عباس

08:04 م 26/01/2026
    احمد الرفاعي
    سامي مغاوري
    جوري بكر
    سيمون
    احمد فهيم
    محمود الليثي
    محمد جمعة
    ندى موسى
    هبة مجدي

طرحت صفحة قناة "ام بي سي مصر" البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "ن النسوة" المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت الصفحة الصور، عبر موقع "فيس بوك"، وكتبت: "نفس البداية… ونفس الظروف، لكن بين الرضا والطمع، الحكاية بتتكتب بشكل تاني مسلسل ن النسوة حصريا على MBC MASR في رمضان".

مسلسل "نون النسوة"، المكون من 15 حلقة، يشارك في بطولته، مي كساب، ندى موسى، جوري بكر أحمد الرفاعي، ومحمد جمعة، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

