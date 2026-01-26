تجديد حبس أب متهم بقتل ابنته تجويعًا في قنا

أمرت النيابة العامة بمحافظة قنا بحبس المتهم بقتل ابنته سارة حمدي تجويعًا، 15 يومًا للمرة الثانية على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحبسها داخل غرفة مغلقة لمدة عام كامل بقرية خزام التابعة لمركز قوص. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بالعثور على جثة فتاة تُدعى سارة حمدي، تبلغ من العمر 19 عامًا، داخل منزل أسرتها بقرية خزام، حيث تبين من الفحص الأولي أن سبب الوفاة هو نقص حاد وشديد في التغذية. كشفت التحريات أن وراء الواقعة شبهة جنائية، وأن والد الفتاة هو المتهم الرئيسي، إذ قام بحبسها داخل غرفة مشيدة بالطوب اللبن ومنع عنها الطعام حتى فارقت الحياة. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأب المتهم، وباشرت جهات التحقيق استجوابه، ووجهت له تهمة القتل العمد، حيث قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم جددت حبسه 15 يومًا، قبل أن تقرر تجديد حبسه للمرة الثانية 15 يومًا، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة.