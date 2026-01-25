انقطاع الكهرباء عن مليون مشترك في 40 ولاية أمريكية

كتب-عبدالله محمود:

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، إن العاصفة الثلجية تؤثر على حوالي 40 ولاية بالولايات المتحدة، لافتة إلى أنه أدت لانقطاع الكهرباء عن مليون مشترك.

وتسببت العاصفة الشتوية في إلغاء أكثر من 15400 رحلة جوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ أمس السبت.

وفي وقت سابق، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، نحو 180 مليون شخص أي أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة، بتساقط كثيف للثلوج والأمطار المتجمدة، في مسار يمتد من جبال روكي الجنوبية إلى نيو إنجلاند.

وبعد اجتياح العاصفة للجنوب، توقعت الأرصاد أن تتجه نحو الشمال الشرقي لتراكم ثلوج بسمك يتراوح بين 30 و60 سنتيمترا من واشنطن مرورا بنيويورك وبوسطن.