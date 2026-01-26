بينها بريد موط.. الوادي الجديد تحصد 3 جوائز للتميز الحكومي

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ونائبته حنان مجدي، اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الرابعة لاحتفالية "جائزة مصر للتميز الحكومي"، التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشراكة إماراتية رفيعة المستوى مثلتها وزيرة التطوير الحكومي عهود الرومي.

وقد أثبتت المحافظة كفاءة جهازها الإداري بانتزاع مواقع متقدمة في سباق التميز، حيث أُعلن فوز "مكتب بريد موط" بمركز الداخلة بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في فئة الخدمات الحكومية المتميزة، ليحقق بذلك إنجازًا ملموسًا في قطاع الخدمات الجماهيرية.

شملت قائمة الإنجازات اختيار "قرية المنيرة" بمركز الخارجة ضمن أفضل 10 قرى في فئة الوحدات القروية، بالتوازي مع إدراج "المركز التكنولوجي لمركز الخارجة" في قائمة أفضل 10 مراكز تكنولوجية متميزة على مستوى الجمهورية، مما يعكس شمولية التطوير في قطاعات جغرافية وخدمية متنوعة.

وأعرب اللواء محمد الزملوط عن اعتزازه بهذا الحصاد، مهنئًا العاملين في المؤسسات الفائزة، ومؤكدًا أن هذا التتويج يعد نتاجاً لجهد متواصل استهدف تقديم خدمات لائقة للمواطنين، معتبرًا أن الجائزة صُممت لتكون ميدانًا للتنافس الإيجابي الذي يصب نهايته في تحسين جودة الحياة.

وأشار المحافظ إلى أن تنوع مجالات الفوز بين البريد والقرى والمراكز التكنولوجية في دورات الجائزة المتعاقبة يكشف عن رؤية واضحة للتطوير، ويثبت أن الإبداع الإداري لا تعيقه الحدود الجغرافية، حتى في أبعد المحافظات المصرية.

تأتي هذه الجوائز تتويجًا لمسار بدأ عام 2018 بتأسيس "جائزة مصر للتميز الحكومي" تفعيلًا للشراكة مع دولة الإمارات، بهدف نشر ثقافة الابتكار في الجهاز الإداري للدولة، كجزء أصيل من "رؤية مصر 2030" التي تضع الإصلاح الإداري ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.