إعلان

"الزراعة" تكشف حقيقة رصد جراد صحراوي في سيناء

كتب : مصراوي

09:41 م 26/01/2026

غزو الجراد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفت وزارة الزراعة، ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، بشأن ظهور الجراد الصحراوي في منطقة "الميدان" التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وقالت الوزارة في بيان لها، أنه فور رصد الأنباء المتداولة، توجهت فرق المتخصصين من الإدارة العامة لمكافحة الجراد التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إلى الموقع المذكور لإجراء فحص دقيق ومعاينة شاملة للمنطقة.

وأكدت الفرق الفنية المتخصصة، أن الحشرات المرصودة ليست جرادًا على الإطلاق، بل هي تجمعات لـ "حشرة الرعاش".

وطمأنت الوزارة المزارعين والمواطنين بأن حشرة "الرعاش" من الحشرات غير الضارة بالمحاصيل الزراعية، ولا تشكل أي خطر على الأمن الغذائي أو النباتات، مؤكدة أن فرق المكافحة تواصل عملها في المسح المستمر لجميع المناطق الحدودية والداخلية كإجراء احترازي دوري، وأن الوضع تحت السيطرة الكاملة ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وناشد الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة لدى المزارعين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الزراعة جراد صحراوي في سيناء شمال سيناء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
رياضة محلية

أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
نار الانتقام تحرق جيرة"السلام" والضحية:جثة طفلة في طشت غسيل
حوادث وقضايا

نار الانتقام تحرق جيرة"السلام" والضحية:جثة طفلة في طشت غسيل
"اتصالات النواب": ندرس إمكانية توفير إنترنت "غير محدودة" بديلًا عن "الباقات"
اقتصاد

"اتصالات النواب": ندرس إمكانية توفير إنترنت "غير محدودة" بديلًا عن "الباقات"
3 لاعبين في الأهلي على طاولة الإحتراف بإسبانيا.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

3 لاعبين في الأهلي على طاولة الإحتراف بإسبانيا.. ما التفاصيل؟
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء
مصراوى TV

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026