اليونيسف: أكثر من 100 طفل قتلوا في غزة منذ وقف إطلاق النار في غزة

كتب-عبدالله محمود:

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن أكثر من 100 طفل قتلوا في غزة منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت اليونيسف، في بيان الاثنين، أن الوضع في غزة ما زال صعبا أمام الأطفال، موضحا أن أكثر من 100 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية ويحتاجون إلى عناية طويلة المدى.

ولفت اليونيسف إلى أن العائلات في غزة تعيش أوضاعا بائسة ويتعرضون للأمطار الغزيرة والرياح الشديدة ودرجات الحرارة المنخفضة.

وأوضحت اليونيسف، أن العثور على جثة الأسير الإسرائيلي الأخير سيساعد على بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وطالبت اليونيسف، بإنشاء مزيد من الخيام المقاومة لظروف الطقس وإصلاح منظومة المياه والكهرباء في غزة، مضيفة: "نتطلع إلى فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لإدخال المساعدات الإنسانية".